CNN: al summit con Putin Trump discuterà della questione delle forze pro-USA in Siria

Al prossimo summit con Putin, Trump potrebbe cercare di concludere un accordo con Mosca sulla Siria, riporta la CNN. Secondo le fonti del canale il leader USA è pronto a concedere a Bashar al-Assad il controllo del sud ovest della Siria, l’evacuazione delle forze pro-USA e la garanzia della Russia di non far passare le truppe iraniane.

Michelle, siamo in contatto con lei al Dipartimento di Stato. Tutto questo, il tempo e l'annuncio dell'incontro, coincide con l'annuncio scioccante del presidente americano su Twitter, in cui, a quanto pare, si ripete la retorica russa.

Michelle Kosinski, corrispondente diplomatico senior della CNN: Precisamente. Sì, certo, il momento scelto per i negoziati provoca sorpresa per gli alleati degli Stati Uniti: "Perché vuoi incontrare Putin, quali sono tali priorità, perché dopo il vertice della NATO, quando devi dimostrare l'assoluta unità di fronte all'aggressione russa?"

"Ma è difficile trovare un motivo affinché Trump non dovrebbe affatto incontrare Putin, è piuttosto difficile, perché lo ha già incontrato due volte, e in ogni caso, dopo aver interferito nelle elezioni americane. Allora perché adesso tutto dovrebbe essere diverso? Inoltre, da quel momento altri leader europei si sono incontrati con Putin. Penso che un argomento del genere non sia molto convincente.

Tuttavia, questa situazione continuerà ad attirare l'attenzione, soprattutto se Trump continuerà a scrivere gli stessi messaggi su Twitter come quelli di oggi. Inoltre, la parte americana, a quanto pare, sottovaluta le aspettative dell'incontro. C'è molto in comune tra questi colloqui e il summit con Kim Jong-un, anche questo summit è stato fortemente criticato. Ieri un funzionario americano ha dichiarato: "Beh, non ci sono obiettivi reali e grandi compiti, tenere un meeting è di per sé un risultato. Abbiamo una brutta relazione e possiamo migliorarla".

Il Segretario di Stato afferma che Trump, ovviamente, farà chiaramente sapere a Putin che le interferenze nelle elezioni americane sono assolutamente inaccettabili. Penso che dopo il post di oggi su Twitter è chiaro che su questa materia non ci sia chiarezza. È difficile dire se Trump sia della stessa opinione.

© Sputnik . Michael Klimentyev Il Cremlino ha deciso il luogo e il giorno dell’incontro fra Putin e Trump

Tuttavia, secondo fonti diplomatiche, c'è un chiaro obiettivo di Trump. Vuole concludere un accordo con Putin sulla Siria. Trump è tornato al suo grande piano, secondo il quale gli Stati Uniti dovrebbero lasciare la Siria il prima possibile. Riguardo a questo problema, negli ultimi mesi l'amministrazione ha rivisto alquanto la sua posizione, ma ora, secondo le nostre fonti, Trump sta ancora considerando tale possibilità. Vuole collaborare con Putin nella zona sud-occidentale, dove la Russia e gli Stati Uniti hanno concordato di stabilire un cessate il fuoco che viene rispettato con un successo variabile.

Quindi, secondo le nostre fonti, gli Stati Uniti vogliono permettere alla Russia di aiutare il presidente siriano Bashar Assad a riprendere il controllo di questa zona, a condizione che non attacchi le forze filoamericane e consenta loro di arrendersi ed evacuare la zona. In cambio, la Russia non darà a l'Iran l'accesso a questa regione.

Questo presunto piano preoccupa gli alleati degli Stati Uniti, in primo luogo perché molti dubitano che la Russia abbia l'influenza sufficiente per impedire all'Iran di unirsi alla Siria. Questo presenta grandi problemi; potrebbe sorgere una crisi dei rifugiati, che non farebbe che esacerbare la situazione. Inoltre, sorge la domanda: quali conseguenze avrà questo per Assad? Rimarrà al potere per sempre? Sembra che questo problema non sia una priorità per Trump, a differenza della ritirata americana dalla Siria il prima possibile.