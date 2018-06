Ambasciatore russo USA: la Russia punta all’obiettivo del disarmo nucleare globale

La Russia continuerà a puntare al raggiungimento dell’obiettivo del disarmo nucleare globale, ha dichiarato l’ambasciatore russo negli USA Anatoly Antonov in un discorso al dipartimento di Stato in occasione della Conferenza per il cinquantesimo anniversario della sottoscrizione del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP).

"In mezzo secolo abbiamo conseguito un risultato senza precedenti nell'ambito del disarmo nucleare. Le dichiarazioni che definiscono insufficienti o in ritardo gli sforzi in tal senso non hanno nulla a che vedere con la realtà dei fatti. La Russia sulla base degli accordi bilaterali con gli USA e in maniera unilaterale ha contribuito in modo significativo al disarmo nucleare riducendo dell'85% le dimensioni del suo potenziale nucleare", ha comunicato Antonov.

L'ambasciatore russo ha osservato che la Russia "ha ridotto di quattro volte la quantità di armi nucleari non strategiche" e "ha collocato queste armi fra gli armamenti non dispiegati concentrati sul territorio nazionale".

© Sputnik . Vladimir Fedorenko A Mosca si rileva importanza del mantenimento del dialogo su disarmo tra Russia e USA

"La Russia continuerà a puntare al raggiungimento dell'obiettivo del disarmo nucleare globale: questo l'abbiamo confermato più e più volte. Siamo convinti che garantire il progresso futuro nell'ambito del disarmo sia possibile solo se tutte le nazioni interessate si sforzeranno per raggiungere l'obiettivo", ha aggiunto il diplomatico.

Secondo lui l'unica alternativa realistica è un approccio ponderato e graduale basato sul consenso che preveda la creazione di quelle condizioni che permettano di promuovere il disarmo anche in futuro.

"Ma i tentativi volti a raggiungere questo obiettivo senza la partecipazione dei Paesi con testate nucleari venendo meno ai loro interessi legali di sicurezza sono condizionati dallo squilibrio dei meccanismi di disarmo dell'ONU in vigore e dall'indebolimento del regime del TNP", ha sottolineato Antonov.