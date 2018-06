Il Cremlino ha deciso il luogo e il giorno dell’incontro fra Putin e Trump

I leader discuteranno "dell'attuale situazione e delle prospettive di futuro sviluppo delle relazioni russo-americane", nonché delle questioni all'ordine del giorno internazionale.

Come dichiarato dal Cremlino, Putin e Trump affronteranno il tema delle relazioni bilaterali tra Russia e USA e una serie di questioni di sicurezza nazionale.

© Sputnik . Natalia Seliverstova Il Cremlino commenta le notizie sull'imminente incontro tra Putin e Trump

Questo sarà il primo incontro ufficiale tra i leader dei due Paesi al di fuori di un vertice. Ieri per la preparazione dell'incontro si è recato in Russia il consigliere del presidente USA per la sicurezza nazionale John Bolton. Ha incontrato Putin, il ministro degli Esteri Sergey Lavrov e i rappresentanti del Consiglio di sicurezza.

Come ha affermato il presidente finlandese Sauli Niinistö l'ordine del giorno dell'incontro tra Trump e Putin sarà determinato nelle prossime due settimane.

"Discuteranno sicuramente la situazione internazionale nel suo complesso e, spero, anche le questioni relative al disarmo e al controllo sugli armamenti. Progressi anche piccoli verso una diminuzione delle tensioni sarebbero nell'interesse di tutti", ha osservato Niinistö.

Gli incontri di Putin e Trump

I leader di Russia e USA si sono incontrati personalmente due volte. A luglio 2017 i presidenti hanno condotto fruttuose trattative durante il vertice del G20 ad Amburgo, affrontando i problemi relativi alle relazioni bilaterali, alla crisi in Siria e in Ucraina.

A novembre Putin e Trump hanno avuto una conversazione veloce al vertice APEC tenutosi a Da Nang. Durante l'incontro hanno approvato una dichiarazione congiunta sulla questione siriana. In seguito i capi di Stato hanno avuto alcune conversazioni telefoniche.