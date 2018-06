Tusk invita l'Europa a prepararsi allo scenario peggiore nei rapporti con gli Stati Uniti

Ha esortato a tenere conto del contesto geopolitico alla fine del vertice del G7 in Canada.

"Nonostante i nostri sforzi persistenti per preservare l'unità dell'Occidente, le relazioni transatlantiche subiscono un'enorme pressione per le politiche del presidente Donald Trump", ha scritto Tusk in una lettera inviata ai partecipanti del prossimo vertice della UE del 28 e 29 giugno.

Secondo Tusk, le divergenze tra Stati Uniti ed Europa vanno oltre il commercio.

"Condividerò con voi la mia valutazione politica su come stanno andando le cose", ha promesso.

Il capo del Consiglio d'Europa ha aggiunto che si auspica il meglio nei rapporti con gli Stati Uniti, ma ha invitato a prepararsi agli "scenari peggiori".