Germania chiede revisione del trattato sulle forze armate convenzionali in Europa

Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha chiesto di introdurre modifiche al Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (CFE), tenendo conto del progresso tecnologico e scientifico degli ultimi decenni.

"Riguardo al controllo delle armi convenzionali, occorre muoversi in avanti con urgenza, il trattato sulle forze armate convenzionali in Europa è obsoleto e vulnerabile. Lo sviluppo tecnologico e militare degli ultimi decenni non si riflette completamente nel trattato", ha detto Maas ad una conferenza sulle questioni del disarmo nucleare organizzata dalla Fondazione "Friedrich Ebert" a Berlino.

Ha evidenziato che parlerà di questa problematica con i partner nell'ambito dell'OSCE nel prossimo futuro.