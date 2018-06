Perché l'attuale campagna elettorale in Messico è la più sanguinosa della storia

Le elezioni previste in Messico il 1° luglio saranno le più grandi nella storia del paese secondo le autorità. Più di 89 milioni di messicani dovranno esprimere il proprio voto, scegliendo 18,311 funzionari a livello federale, regionale e comunale in tutto il paese, a cominciare dal Presidente della Repubblica e terminando con i membri dei consigli comunali, tra cui il numero totale dei deputati del Congresso Generale.

Tuttavia, le prossime elezioni passeranno alla storia non solo come le più grandi, ma anche come le più violente. A partire dal 12 giugno, secondo le informazioni della società di consulenza Etellekt, 112 politici sono stati uccisi e centinaia di altri sono stati assaliti. Negli ultimi giorni, questa cifra potrebbe già raggiungere una cifra di 120 vittime.

Come ha spiegato a Sputnik Mundo il politologo e professore presso l'Università di Guanajuato, Armando Chaguaseda, la "sanguinosa campagna" non è dovuta alla repressione da parte dello stato, ma alla situazione dei "legami tra criminalità organizzata e politici locali e livello regionale".

Dei posti che sono richiesti dai candidati, 629 sono sono federali (presidente, 500 deputati e 128 membri del Senato), mentre più di 17.682 sono locali: governatore e deputati statali, sindaci, amministratori e membri dei consigli comunali.

Un tale numero di seggi eletti permette al governo di stimare il numero delle vittime tra coloro che affermano che in questi luoghi "la politica locale è il punto di ingresso per il crimine organizzato per assicurarsi il controllo di pezzi dello Stato" ha spiegato Chaguaseda.

Il 2017 è stato il più brutale nella storia moderna del Messico: ci sono stati più di 29.000 omicidi nel paese in 12 mesi. I dati, che attualmente rappresentano per il 2018 non sono molto confortanti: a maggio le uccisioni sono riprese, e dall'inizio dell'anno ad oggi sono stati registrati 17.868 casi.

Secondo il professore, è importante capire che questa "ondata di violenza e crisi dei diritti umani" non è provocata dalla repressione per ragioni ideologiche da parte delle autorità. La situazione è sorta perché lo stato è "tenuto in ostaggio dalla criminalità organizzata, consistente principalmente di politici locali e regionali in collusione con le mafie".

Per spiegare questo fenomeno, ha citato l'analista Andreas Schedler, ricercatore del Centro per lo studio e l'insegnamento delle scienze economiche (Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE), che ha suggerito che in Messico è in corso "una nuova guerra civile". La violenza in questo conflitto viene "non da parti con diversi punti di vista ideologici l'uno rispetto all'altro, ma dalla criminalità organizzata, intenta a saccheggiare il paese e la terra, contro la popolazione" ha spiegato Chaguaseda.

"In Messico, v'è la criminalizzazione della politica in tutto il mondo. I crimini andare così lontano che i sindaci estorcere denaro, e il budget loro assegnato, essi dovrebbero avere il beneficio del crimine organizzato", l'esperto ha dato un esempio.