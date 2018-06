Usa-Russia, Pompeo: Washington dovrebbe essere flessibile con Mosca

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ritiene che Washington dovrebbe essere "assertiva ma flessibile" nelle sue relazioni con la Russia e dovrebbe cercare di identificare sfere di interesse comune.

"Ci sono molte cose — ha spiegato in un'intervista al Wall Street Journal — su cui non siamo d'accordo: i nostri sistemi di valori sono incredibilmente diversi, ma ci sono anche sacche in cui troviamo la sovrapposizione. Questa è la sfida per un segretario di stato: identificare quei luoghi in cui è possibile lavorare insieme, proteggendo l'America dalle peggiori attività di quei governi".

Pompeo ha anche osservato che per oltre dieci anni la politica estera degli Stati Uniti si è concentrata sulla lotta al terrorismo e, ancor più, sulla lotta per il potere. A questo proposito, ha chiesto un'attenzione particolare ai conflitti emergenti degli Stati Uniti con la Russia e la Cina.