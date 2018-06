Turchia, Erdogan raggiunge la maggioranza assoluta dei voti

Il presidente turco in carica Recep Tayyip Erdogan ha raggiunto il sostegno della maggioranza assoluta di elettori, che hanno partecipato alle elezioni presidenziali: lo ha annunciato Sadi Guven, presidente del Consiglio supremo elettorale della Turchia, citando i risultati preliminari.

"È stato scrutinato in totale il 97,7 per cento dei voti — ha spiegato —, il presidente Erdogan ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Partito per la giustizia e lo sviluppo, Partito del movimento nazionalista, Partito popolare repubblicano, Buon partito e Partito democratico popolare hanno raggiunto la soglia del 10 percento".

Secondo il presidente, i risultati finali saranno annunciati fra 10 giorni dopo che saranno presi in considerazione gli appelli.