Il portavoce Peskov: Non siamo pronti a indicare un giorno in cui sia stato fissato l'incontro.

Il Cremlino non è ancora pronto a indicare date specifiche per un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump: lo ha detto in un'intervista il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. Ieri Trump aveva detto che stava "guardando la possibilità" di un incontro con il presidente russo a luglio.

"Non siamo ancora pronti — ha detto Peskov — per parlare di date concrete".