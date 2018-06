Consultazioni di esperti tra Russia e Corea del Nord su progetti infrastrutturali comuni sono previste in Estremo Oriente russo per la fine di giugno: lo ha dichiarato in un'intervista Alexander Kozlov, ministro russo per lo sviluppo dell'Estremo Oriente.

"Relativamente alla Corea del Nord — ha spiegato —, le consultazioni di esperti sulla costruzione di infrastrutture si terranno in Estremo Oriente alla fine di giugno".