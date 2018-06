Cremlino conferma visita in Russia del consigliere alla sicurezza nazionale di Trump

E' in programma la visita in Russia del consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca John Bolton, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"Per quanto ne sappiamo, in effetti avrà luogo la visita. Questo è tutto ciò che possiamo dire", ha dichiarato ai giornalisti Peskov.

In precedenza alcuni media avevano riferito che Bolton si sarebbe recato in Russia per preparare l'incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti. Come scritto dal Times, i funzionari della Casa Bianca si aspettano che l'incontro si svolgerà a luglio.

Peskov, rispondendo alla richiesta di commentare queste informazioni, ha ricordato che né il Cremlino né la Casa Bianca hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

"Anche se non abbiamo nulla da dire, se e quando saremo pronti, faremo la corrispondente dichiarazione. Rispetto al Times, con tutto il dovuto rispetto, è improbabile che possa rappresentare il popolo britannico", ha detto il portavoce di Putin.

Trump parla di un possibile incontro con il capo di Stato russo da molto tempo: ha sollevato il tema per la prima volta a marzo, quando si è congratulato con Putin per la vittoria alle elezioni presidenziali.