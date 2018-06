Telefonata tra Putin e presidente ucraino Poroshenko

La telefonata è stata avviata su iniziativa di Kiev.

In particolare i presidenti hanno discusso la questione dello scambio di prigionieri e l'accesso dei difensori dei diritti umani di entrambi i Paesi ai detenuti ucraini in Russia e russi in Ucraina.

Un altro argomento di discussione sono stati gli accordi di Minsk.

Putin ha sottolineato che sono imprescindibili ed ha rilevato l'importanza di aumentare l'efficacia dei negoziati all'interno del gruppo di contatto di Minsk e del "formato della Normandia".

Inoltre il presidente russo ha espresso preoccupazione per il peggioramento della situazione nel Donbass e l'aumento del numero di vittime civili a seguito dei maggiori attacchi delle forze di sicurezza ucraine.

Inoltre i presidenti si sono confrontati sull'iniziativa russa, che prevede una missione dell'ONU per promuovere la protezione della missione speciale di monitoraggio dell'OSCE.

Questa è la seconda conversazione telefonica tra Putin e Poroshenko in questo mese. La precedente telefonata si è svolta il 9 giugno. Allora si era parlato della normalizzazione del Donbass. Inoltre il presidente russo aveva sostenuto la necessità di scarcerazione immediata dei giornalisti russi arrestati in Ucraina, tra cui il direttore del portale RIA Novosti Ukraina Kirill Vyshinsky.