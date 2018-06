Ministro dell’interno russo al summit dei servizi di polizia a Washington

Il Ministro dell’interno russo Vladimir Kolokoltsev si è recato negli Stati Uniti per un vertice dei capi delle agenzie di polizia degli Stati membri dell'ONU (UNCOPS), che si terrà presso la sede dell'organizzazione a New York, ha detto il portavoce Irina Volk.

Ha aggiunto che al vertice il ministro incontrerà il Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite, il capo del Dipartimento delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace Jean-Pierre Lacroix, e il Commissario generale della Agenzia Nazionale di Polizia della Repubblica di Corea Lee Chul Sohn.

Il centro di formazione per le forze di pace russo per le missioni di polizia delle Nazioni Unite è stata fondato nel 2000 a Mosca a Domodedovo, nel 2006 ha iniziato a formare specialisti provenienti da altri paesi, e nel 2008 è stato il primo al mondo ad ottenere il corretto accreditamento dell'organizzazione. In totale, oltre 1660 ufficiali russi e 532 ufficiali da 57 paesi si sono allenati nel centro nel corso degli anni.

Il compito principale delle forze di pace delle Nazioni Unite è assistere le autorità locali nella creazione delle loro forze di polizia. Nel febbraio 2018 è stato riferito che 40 russi, tra cui sette donne, hanno partecipato a cinque missioni di polizia e speciali missioni politiche dell'ONU in Kosovo, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Haiti e Cipro.