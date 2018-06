The Times: Trump potrebbe incontrare Putin a luglio

I funzionari degli Stati Uniti stanno osservando l'arco temporale di luglio per un incontro del presidente Donald Trump con Vladimir Putin: lo riporta il quotidiano The Times, citando fonti di alto livello nel governo britannico.

Trump dovrebbe viaggiare a Bruxelles per un vertice della NATO l'11 luglio e da lì a Londra. Un incontro con Putin potrebbe essere organizzato prima di quel momento o dopo aver concluso il viaggio nel Regno Unito. Vienna è stata discussa come una possibile sede, essendo la sede dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Trump aveva accennato in precedenza a questa riunione con Putin, ma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva negato di esserne a conoscenza.