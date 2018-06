Russia, senatore commenta proposta semplificazione procedura per cittadinanza ai rifugiati

Il senatore Igor Morozov, in un’intervista a RT, ha commentato l’intenzione del ministero dell'Interno di snellire la procedura di ottenimento della cittadinanza russa per chi ne ha bisogno.

"Dopo lo scoppio del conflitto nel Donbass in Russia sono arrivati numerosi profughi, chiedendo asilo politico e la cittadinanza. Sono nate molteplici questioni relative alla nostra legislazione. Il parlamento russo ha apportato le modifiche necessarie nel più breve tempo possibile, ma ci sono state varie questioni problematiche legate ai regolamenti del ministero dell'Interno", ha spiegato il senatore.

In precedenza il presidente della commissione parlamentare per lo sviluppo della società civile, leassociazioni pubbliche e religiose, Sergei Gavrilov, si è detto d'accordo con l'idea del ministero degli Interni di semplificare l'ottenimento della cittadinanza russa, soprattutto per i rifugiati ucraini.