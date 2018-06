Mosca parla di possibile incontro Mogherini e Lavrov, ma la UE non ne sa nulla

Nel servizio diplomatico dell'UE non ci sono informazioni su un possibile incontro a breve tra il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Federica Mogherini e il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

Interpellati da Sputnik nella giornata di lunedì, i funzionari del Servizio europeo per le relazioni esterne non si sono sbilanciati sull'ipotesi di un faccia a faccia Mogherini-Lavrov.

In precedenza, il rappresentante permanente della Russia presso l'Unione Europea, Vladimir Chizhov, ha dichiarato a Sputnik che l'incontro tra Sergey Lavrov e Federica Mogherini è in preparazione e Mosca conta di condurlo nel prossimo futuro.

"Non abbiamo un annuncio in merito", ha invece dichiarato l'interlocutore dell'agenzia, rifiutando altri commenti sulla possibilità che tale incontro effettivamente avvenga ed in quali condizioni.