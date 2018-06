In precedenza Taysayev aveva dichiarato a Sputnik che la visita della Matvienko in Corea del Nord si sarebbe svolta il 9 settembre.

"Credo che la visita di Putin in Corea del Nord potrebbe aver luogo dopo il viaggio di Valentina Matvienko, pertanto penso non prima dell'autunno," — ha detto ai giornalisti Taysaev. Il politico ha ricordato che una delegazione della Duma ha in programma di recarsi in visita in Corea del Nord il prossimo 12 ottobre.