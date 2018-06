Pechino ritiene un “successo assoluto” la visita di Putin in Cina

La visita ufficiale del presidente russo Vladimir Putin in Cina è stata un successo assoluto ed è servita da potente impulso per l'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Geng Shuang.

Dall'8 al 10 giugno Putin è stato in Cina per una visita di Stato, inoltre ha preso parte ai lavori del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.

"La visita attuale del presidente Putin è stata un successo assoluto, è stata molto efficace, diventando un potente incentivo per l'ulteriore sviluppo delle relazioni sino-russe. I presidenti dei due Paesi hanno individuato l'ulteriore vettore di sviluppo delle relazioni bilaterali, così come hanno avuto un approfondito scambio di opinioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse," — ha detto in una conferenza stampa Geng Shuang, riassumendo i risultati della visita del presidente russo.

Commentando il conferimento a Putin del primo Ordine di Amicizia, Geng Shuang ha affermato che il riconoscimento riflette pienamente il profondo affetto e la forte amicizia tra i due Popoli e Paesi.

L'Ordine di Amicizia è il più alto riconoscimento statale in Cina che può essere conferito a cittadini stranieri. L'Ordine è stato istituito il 1° gennaio 2016. Il presidente russo è la prima persona a cui è stato assegnato questa onorificenza.

"Il presidente Putin è il fondatore e il promotore dello sviluppo dei rapporti moderni russo-cinesi, ha dato un grande contributo per l'amicizia tra la Cina e la Russia, è il più conosciuto capo di Stato straniero per il popolo cinese. Si è recato in Cina 19 volte per partecipare ad eventi internazionali", — ha osservato Shuang.