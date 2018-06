Berlino: la volontà di Trump di ripristinare G8 con Russia spaccherà l'Occidente

"In risposta al tweet e alla provocazione di Trump al G7, se non verrà intrapreso dalla Russia alcun passo e la inviteremo, nessuno lo capirà. Questo è un gruppo che protegge i valori comuni <…> In questa situazione non bisogna consentire un'altra divisione in Europa, perché in Europa non tutti saranno d'accordo con questa decisione".

In precedenza Trump ha ritenuto che il formato del G8 con la Russia sarebbe stato molto più efficace del G-7. Questa idea è stata sostenuta dal premier italiano Giuseppe Conte.

Il Cremlino, commentando le parole del presidente americano, ha osservato che Mosca si concentra su altri formati. Il ministero degli Esteri ha ipotizzato che i politici sollevano il tema della partecipazione della Russia al G7 per farsi pubblicità.