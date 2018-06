Merkel ritiene impossibile l'accordo su Ucraina e Siria senza la Russia

"Dobbiamo restare in dialogo con la Russia, non esiste una soluzione pacifica per la Siria, non c'è soluzione pacifica per l'Ucraina senza la Russia", ha dichiarato la Merkel sul canale ARD.

Allo stesso tempo il cancelliere tedesco Angela Merkel ha affermato che il vertice del G7 in Canada è stato complicato, ma il formato dovrebbe essere mantenuto, nonostante la delusione scaturita dall'ultimo summit.

"Non cancellerei il formato del G7. Sì, questa volta è stato difficile, è stato deludente, ma non finisce in questo modo", ha detto la Merkel.