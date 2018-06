Pompeo parla dei colloqui tra diplomatici americani e nordcoreani a Singapore

"Incontri sostanziali e dettagliati a come quello di oggi a Singapore, come la riunione dell'ambasciatore Kim con la Corea del Nord", ha scritto.

Il tweet è stato accompagnato dalle foto dell'incontro. La delegazione statunitense è stata rappresentata dall'ambasciatore statunitense nelle Filippine Sung Kim.

​Kim, di origini sudcoreane, nei giorni scorsi ha guidato uno dei gruppi di diplomatici americani per la preparazione del summit ed ha tenuto una serie di incontri con le sue controparti nordcoreane.

Il 12 giugno a Singapore si svolgerà il primo vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord, durante i quali si svolgerà l'incontro del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del leader nordcoreano Kim Jong-un. In precedenza Trump aveva fatto sapere di aspettarsi la normalizzazione delle relazioni con la Corea del Nord, e non ha escluso la possibilità di firmare un trattato di pace con Pyongyang, ma ha aggiunto che gli Stati Uniti non possono accettare il no nordcoreano alla completa denuclearizzazione, in caso contrario le sanzioni e la pressione della comunità internazionale su Pyongyang saranno rafforzate.

A sua volta il giornale sudcoreano Joongang Ilbo, citando fonti diplomatiche informate, ha riferito che Pyongyang in preparazione del vertice ha chiesto che Washington stabilisca le relazioni diplomatiche e revochi le sanzioni contro la Corea del Nord. Al momento, non vi è alcuna relazione formale tra i Paesi, che formalmente sono in stato di guerra per l'assenza di un trattato di pace per la guerra di Corea.

In precedenza le autorità della Corea del Nord avevano fatto esplodere tre dei quattro tunnel del poligono nucleare di Punggye-ri, dove venivano condotti i test nucleari.