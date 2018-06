Conte auspica ritorno della Russia nel G8

"Uno dei temi che è stato discusso è stata la Russia. L'Italia ha sempre perseguito la linea del dialogo, che non significa la cancellazione delle sanzioni oggi o domani. La questione è legata agli accordi di Minsk, ancora in fase di attuazione. Ci vuole più tempo per raggiungere questo risultato", ha detto in una conferenza stampa a margine del vertice del G7 in Canada.

"Tuttavia, abbiamo detto a tutti i nostri partner, compresi quelli europei, che avere la Russia isolata non va bene a nessuno, dato che gioca un ruolo centrale nelle più delicate crisi geopolitiche, quindi la speranza particolare dell'Italia è che, come prima, venga ripreso il formato del G8 con la partecipazione della Russia", ha dichiarato Conte.