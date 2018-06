Diplomazia russa commenta gli inviti ad unirsi al G7

Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sostenuto la necessità di riportare la Russia ad incontrarsi con i Paesi del G7, ovvero alla ripresa del formato del G8.

"Non credo che questo argomento resti d'attualità nel medio e breve termine", ha commentato Ryabkov.

A suo parere è strano che periodicamente e senza alcun motivo si facciano questi appelli alla Russia e "vari politici spingono il tema".

"Penso che venga fatto in parte per farsi pubblicità, in parte per attirare l'attenzione sul formato del G7, che ovviamente è esaurito politicamente ed economicamente", ha aggiunto.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato le parole di Trump in modo simile, affermando che Mosca "si concentra su altri formati".