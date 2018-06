Germania, Merkel: impossibile riammettere la Russia al G8

In un intervento al Bundestag la cancelliera tedesca Angela Merkel ha affermato che al momento la riammissione della Russia al G8 è impossibile. Lo riferisce il Bild.

La cancelliera ha spiegato che i membri del G7 sono sostenitori del rispetto dell'ordine legale internazionale, e l'annessione della Crimea da parte della Russia è una violazione del diritto internazionale.

"L'esclusione della Russia dal G8 era inevitabile", ha ricordato la Merkel sottolineando che il dialogo con Mosca va avanti.

In precedenza, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che il G7 non ha la stessa rilevanza del G20.La Crimea è entrata a far parte della Federazione Russa dopo il referendum del marzo 2014.