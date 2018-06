L'Austria intende rafforzare il dialogo UE-Russia

Come notato nel documento, la Russia è un fattore importante per la sicurezza e la stabilità in Europa e nel mondo.

"Pertanto, l'Austria sosterrà la continuazione delle relazioni UE-Russia sulla base di cinque direzioni, nonché il rafforzamento del dialogo tra l'Unione Europea e la Russia", afferma il programma.

L'Austria presiederà il Consiglio dell'UE dal primo luglio al 31 dicembre 2018.

In precedenza, il ministro degli esteri austriaco, Karin Kneisl, ha dichiarato di essere pronto a fare da intermediario per risolvere le divergenze tra la Russia e il Regno Unito.