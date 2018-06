Ambasciata russa risponde alle insinuazioni e accuse del premier svedese

I diplomatici hanno osservato che la dichiarazione del premier sono "il massimo della gaffe e del cinismo" e suscitano risentimento, in particolare sullo sfondo dei frequenti attacchi anti-russi di Stoccolma.

"Purtroppo nel momento caldo della campagna elettorale il governo svedese sembra disposto a qualsiasi trovata propagandistica, dedicandosi al leitmotiv antirusso," — ha rilevato la missione diplomatica russa in un post su Facebook.

L'Ambasciata ha sottolineato al premier svedese che una linea simile con Mosca ha già dimostrato di essere inefficace ed ha consigliato alla leadership svedese di smetterla "di ingannarsi" e riflettere sulla necessità di ripristinare le relazioni con la Russia, in fase di stallo per il corso di Stoccolma.

All'inizio della settimana Löfven aveva dichiarato che la Russia è la più grande minaccia alle elezioni parlamentari del Paese.

Secondo il premier, Stoccolma è arrivata a questa conclusione "basandosi sui dati" delle campagne elettorali in Francia e negli Stati Uniti e ipotizza che "non sarà lasciata in pace".

Dopo l'inaspettata vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali, dagli Stati Uniti ed altri Paesi occidentali sono piovute accuse contro la Russia di interferenza sul processo elettorale. Allo stesso tempo le accuse non sono accompagnate da prove. Al Cremlino e al ministero degli Esteri queste tesi sono ritenute infondate.