Corea, Putin: esercitazioni militari USA non allentano la tensione

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un intervista.

Mosca si rammarica del fatto che Stati Uniti e Corea del Sud non abbiano fermato le loro esercitazioni militari, che non hanno contribuito ad allentare le tensioni nella penisola coreana: lo ha detto in un'intervista al China Media Group il presidente russo Vladimir Putin.

"Ci dispiace — ha spiegato — che i nostri partner occidentali, gli Stati Uniti e, purtroppo, la Corea del Sud, continuino le loro esercitazioni militari e le manovre, che non contribuiscono ad allentare le tensioni".

Il presidente russo Vladimir Putin ha inoltre definito la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di incontrare il leader nordcoreano una saggia decisione e ha espresso la speranza che l'incontro abbia un risultato positivo.

"Il presidente americano Trump — ha osservato Putin in un'intervista con Cina Media Group, pubblicato sul suo sito web — ha preso una decisione forte e matura per avviare un dialogo diretto con il leader nordcoreano Kim Jong Un, e spero che questo incontro si svolgerà, e tutti noi ci aspettiamo risultati positivi".