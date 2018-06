Russia-Cina, corridoi trasporto al centro dei colloqui Putin-Xi

Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping affronteranno la questione dello sviluppo dei corridoi di trasporto internazionali Primorye-1 e Primorye-2 (ITC) durante i colloqui in Cina: lo ha detto il vice primo ministro russo Yury Trutnev.

"Per quanto riguarda i corridoi di trasporto — ha detto ai giornalisti a margine del Vertice dei media dell'Estremo Oriente a Vladivostok —, abbiamo una posizione ben ponderata, anche per quanto riguarda il volume del traffico, e anche la parte cinese ha una propria posizione in merito al problema". Le posizioni, ha osservato, "differiscono notevolmente al momento".

Trutnev ha annunciato la propria partecipazione ai colloqui di Vladimir Putin con Xi Jinping fra tre giorni, sede nella quale sarà affrontata ancora una volta la questione.