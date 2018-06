USA preoccupati dai piani di Assad per incontrare Kim Jong-un

In precedenza il principale giornale del partito al potere in Corea del Nord Rodong Sinmun aveva pubblicato un articolo in cui si affermava che il 30 maggio il presidente siriano Bashar Assad aveva dichiarato di voler recarsi in visita in Corea del Nord per incontrare Kim Jong-un. Come sottolineato dal testo dell'articolo, il presidente siriano ha auspicato "la realizzazione dell'unificazione della Corea".

"Non credo che possa dare una mano, ma non possiamo confermare che questo incontro si realizzerà precisamente. Ritengo che saremo preoccupati. Se una persona come Bashar Assad va in Corea del Nord, è proprio fonte di preoccupazione per noi", ha detto ai giornalisti il diplomatico americano.

In precedenza il presidente americano Donald Trump aveva annunciato che il vertice con il leader nordcoreano Kim Jong-un si svolgerà a Singapore il 12 giugno.