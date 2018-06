Fonti: possibile incontro di Putin e di Kim Jong-un

Ci sono varie date e luoghi del possibile incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un, una possibile opzione per i negoziati è a settembre, in Russia al forum economico orientale

Lo hanno riferito a Spuntik fonti diplomatiche. La scorsa settimana il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, è stato in visita a Pyongyang, dove ha incontrato il leader nordcoreano. Il ministro russo ha invitato Kim Jong-un a visitare la Russia. L'agenzia KCNA ha precedentemente informato, che in questa riunione è stato raggiunto un accordo per lo svolgimento dei colloqui.



Uno degli interlocutori dell'agenzia ha parlato della possibilità di organizzare un incontro "discutendo di diverse opzioni". Un'altra fonte ha detto che l'opzione dei negoziati al forum "è possibile". "Siamo in attesa di una risposta di una lettera indirizzata a Putin", ha aggiunto.