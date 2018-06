Russia, Lavrov consegna invito a Kim Jong-un

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha consegnato un invito al leader nordcoreano Kim Jong Un per visitare la Russia; il Forum economico orientale potrebbe essere una possibile occasione per la visita. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Kim e Lavrov si sono incontrati alla fine del mese scorso. Fonti diplomatiche hanno riferito a Sputnik all'inizio della giornata che il presidente russo Putin potrebbe incontrare Kim a margine dell'EEF, che si svolgerà a Vladivostok in settembre. Secondo Peskov, non è in programma che Putin e Kim si incontrino al summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, in Cina, a giugno.