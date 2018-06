Servizi segreti ucraini parlano di "colloqui" con giornalista di RIA Novosti

"Nessuno l'ha reclutata, è stata interrogata, dopo di che si è scoperto che non stava venendo qui come giornalista ma con un obiettivo di propaganda", riportano i servizi segreti ucraini.

Secondo l'interlocutore dell'agenzia, per il suo viaggio in Ucraina, Vysokovich avrebbe ricevuto "una grossa somma di denaro". Il servizio stampa ha anche affermato che la giornalista ha riferito di essere stata reclutata perché "non ha svolto il proprio compito".

Allo stesso tempo, il rappresentante dei servizi segreti non ha specificato quale fosse esattamente tale "attività di propaganda" di Vysokovich.