Così, il capo del governo della Bassa Sassonia, Stefan Weil, ha dichiarato: "Non abbiamo bisogno di più sanzioni, abbiamo bisogno di diplomazia e cooperazione". Ha sottolineato che le precedenti misure adottate contro la Russia non hanno cambiato molto la situazione.

"La Germania dovrebbe contribuire a garantire che le forze centrifughe nel mondo non prevalgano", ha spiegato.

Il primo ministro dello stato federale del Meclemburgo-Pomerania occidentale, Manuela Schwesig, era d'accordo con lui.

"Il dialogo dovrebbe continuare anche sempre, anche quando ci sono disaccordi", osserva.

Ha elogiato Angela Merkel per cercare "ancora strenuamente il dialogo". Ha detto che l'indebolimento delle sanzioni non è il primo passo verso il riavvicinamento, ma potrebbe essere il risultato di un tale dialogo.

Inoltre Schwesig ha citato il Nord Stream 2", chiedendo la fine dei tentativi di bloccare la costruzione del gasdotto.

"Il Nord Stream 2 è importante non solo per il Meclemburgo-Pomerania occidentale, ma per l'intera Germania", ha affermato.

Il capo del governo dello stato federale Schleswig-Holstein ha sostenuto i suoi colleghi nell'alleviare la tensione nei rapporti, sostenendo tuttavia che la politica delle sanzioni è giusta.

I politici tedeschi esortano le autorità tedesche ad un dialogo con la Russia. A maggio, in un'intervista con il Die Welt, Schwesig ha notato che la maggior parte dei residenti è a favore di questo. L'ex Ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier in un'intervista di aprile con il quotidiano Bild ha detto che la Germania non dovrebbe percepire l'intera Russia e il suo popolo come un nemico.