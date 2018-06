Cina accusa USA di ingerenza in affari interni

La Cina ritiene ogni critica riguardo lo spiegamento di armamenti nelle isole del Mar Cinese Meridionale un tentativo di ingerenza negli affari interni, ha dichiarato il vice-presidente dell’Accademia delle scienza militari dell’esercito cinese He Lei, commentando le dichiarazioni del capo del Pentagono James Mattis.

In precedenza, Mattis ha accusato la Cina di aver violato le norme internazionali nel Mar Cinese Meridionale. Secondo lui, lo spiegamento di armamenti sulle isole contese è direttamente correlato agli obiettivi militari. Allo stesso tempo ha avvertito Pechino delle possibili conseguenze.

"Lo spiegamento di truppe o armi sulle nostre isole e barriere coralline nel Mar Cinese Meridionale rientra nei nostri diritti sovrani, questo è consentito dalla legge internazionale", ha detto He Lei in onda sulla Central Television of China.

La Cina e diversi paesi della regione, Giappone, Vietnam e Filippine, sono in contrasto rispetto ai confini marittimi e sulle zone di responsabilità nei mari della Cina meridionale e della Cina orientale.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti dichiarano che la Cina sta costruendo isole artificiali, trasformandole in obiettivi militari e espandendo le sue acque territoriali. La Cina respinge queste accuse, sostenendo di avere il diritto sovrano di condurre qualsiasi attività e di collocare qualsiasi infrastruttura sul suo territorio.