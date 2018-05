A Pyongyang svolto incontro tra capo diplomazia russa Lavrov e Kim Jong-un (VIDEO)

Il capo della diplomazia russa si trova in visita in Corea del Nord. In precedenza aveva avuto colloqui con il capo della diplomazia nordcoreana Li Yong-ho. I diplomatici hanno discusso le relazioni bilaterali, la situazione coreana in generale ed alcune altre questioni internazionali.

In precedenza l'incontro di Lavrov con il leader nordcoreano non era stato annunciato.

Attualmente Pyongyang sta attivamente preparando per il vertice con gli Stati Uniti.