"Angela Merkel è rimasta cancelliere per opporsi a Trump"

L'ex vice consigliere per la sicurezza nazionale dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama Ben Rhodes afferma che Angela Merkel ha deciso di guidare il governo tedesco per il quarto mandato per contrastare la politica dell'attuale inquilino della Casa Bianca Donald Trump.

Lo ha scritto nel suo libro The World As It Is: A Memoir of the Obama White House.

In uno dei capitoli del libro si riferisce ad una conversazione tra Obama e la Merkel, in cui confessa di "sentirsi in dovere di correre per un nuovo mandato per proteggere l'ordine internazionale liberale" dall'amministrazione Trump.