Siria, Assad nega uso armi chimiche contro civili

Il presidente siriano ha osservato in un'intervista che sarebbe stato controproducente nella lotta per conquistare il consenso dei siriani.

Il presidente siriano Bashar Assad ha dichiarato, in un'intervista a RT, che non avrebbe mai ordinato attacchi chimici contro la sua stessa gente, dal momento che un simile atto avrebbe minato gli sforzi per convincerli a sostenerlo.

"Non abbiamo comunque — ha sottolineato — armi chimiche". Poi ha osservato che non le avrebbe mai usate "contro il nostro popolo perché la battaglia in Siria era per conquistare il cuore dei civili, questa è la battaglia principale, e noi l'abbiamo vinta. Quindi, come puoi usare le armi chimiche contro civili che vuoi che ti sostengano?".