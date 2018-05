Bielorussia vuole mediare la pace tra Russia e Occidente

Malgrado la Bielorussia sia stata definita "l'ultima dittatura in Europa", recentemente ha migliorato significativamente le sue relazioni con l'Occidente. Lo riporta il quotidiano Rzeczpospolita.

I media bielorussi riferiscono che nella seconda metà dell'anno i rappresentanti di molte associazioni populiste potrebbero recarsi a Minsk per partecipare al Congresso dei partiti patriottici europei, come il Partito della libertà austriaco, Alternativa per la Germania e il Fronte nazionale francese di Marine Le Pen.

"Tutti questi partiti sono accomunati dalle opinioni anti-immigrazione, euroscettiche e allo stesso tempo pro-russe riguardanti, tra le altre cose, la questione dell'annessione della Crimea", scrive Rzeczpospolita.

Promotore di questo congresso è il Partito liberal-democratico bielorusso (LDPB) che per anni è stato il partito d'opposizione al governo, sottolinea la pubblicazione.

"La situazione politica in Europa sta cambiando. E se prima questi partiti non avevano avuto molto sostegno, oggi hanno già fatto il loro ingresso nei parlamenti. La Bielorussia dovrebbe parlare con tutti", ha detto il vice presidente del LDPB Oleg Gaidukevich.

Il politico assicura che il congresso di Minsk, la cui data non è stata ancora fissata e l'elenco dei partecipanti non è stato ancora stilato, non avrà un tono anti-europeo o filo-russo.

"La Bielorussia non è interessata alla disintegrazione dell'Unione Europea. Dobbiamo parlare di cooperazione tra l'UE e l'Unione economica eurasiatica. All'attuale situazione regionale ci sono due vie d'uscita: negoziati o di guerra o di pace. Le sanzioni non hanno portato a nulla, e prima o poi saranno cancellate. L'unica domanda è quando e a quali costi", sostiene il politico.

Secondo Gaidukevich, Minsk può diventare una piattaforma per negoziati pacifici tra la Russia e l'Occidente. "Vogliamo che l'Europa ci tratti come uno stato che aiuta a risolvere le situazioni di conflitto", ha concluso.