Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si recherà in visita ufficiale in Corea del Nord domani e discuterà delle relazioni bilaterali, della situazione relativa alla penisola coreana e all'agenda internazionale con il suo omologo nordcoreano Ri Yong Ho: lo ha detto il ministero degli Esteri russo in una nota.

In precedenza l'agenzia statale nordcoreana aveva anticipato la notizia della visita di Lavrov a Pyongyang.