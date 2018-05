Israele non vuole nessuna presenza militare iraniana in Siria

Israele ritiene che all'Iran dovrebbe essere negato qualsiasi tipo di presenza militare in Siria dopo l'annuncio della Russia, secondo cui le forze di Damasco dovrebbero controllare il territorio siriano vicino al confine israeliano e giordano. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

"Crediamo che non ci possa essere spazio per qualsiasi tipo di presenza militare iraniana in Siria" — la Reuters riporta le parole del premier israeliano.

In precedenza il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov aveva affermato che l'esercito siriano dovrebbe controllare il confine meridionale del Paese.