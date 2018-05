Lavrov spera in ritiro delle truppe USA dai dintorni di al-Tanf

"Per quanto riguarda la dichiarazione, io non ho visto come gli USA preparano la ritirata delle truppe dai dintorni di al-Tanf. Come ho già detto la zona è stata creata artificialmente senza ragioni chiare dal punto di vista tattico. Quindi nei rapporti tra i nostri ministeri degli esteri abbiamo richiesto l'attenzione dei colleghi americani" ha annunciato Lavrov.

"Se essi giungeranno a conclusioni analoghe, allora ritengo avrà realizzazione pratica" ha comunicato il Ministro ad una conferenza stampa successiva ai colloqui con il Ministero degli esteri del Mozambico.