Russia-Cina, Pechino: Putin e Xi firmeranno importanti documenti

Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin firmeranno un certo numero di importanti documenti per lo sviluppo delle relazioni bilaterali durante la visita del leader russo in Cina prevista per giugno: lo ha detto Zhang Hanhui, direttore generale del dipartimento Europa-Asia Centrale del Ministero degli Esteri cinese.

"I leader — ha spiegato — firmeranno e rilasceranno importanti documenti che determineranno il corso delle relazioni russo-cinesi e stabiliranno priorità e principi di queste relazioni e della cooperazione bilaterale".

Il dirigente cinese ha sottolineato che la visita sarebbe il primo viaggio di Putin in Cina dalla sua rielezione come presidente russo.