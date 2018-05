Mosca risponde alle accuse di Kiev sullo sviluppo di armi chimiche e biologiche

Le accuse di Kiev relative allo sviluppo di armi chimiche e biologiche da parte della Russia per condurre una "guerra ibrida" sono un tentativo da parte dei politici ucraini di guadagnare punti. Lo ha affermato il vicepresidente della commissione difesa della Duma Alexander Sherin in un'intervista con RT.

Il politico ha rilevato che queste dichiarazioni mostrano "l'incuria della situazione" in Ucraina, in quanto le autorità ucraine cercano di sembrare "popolari e coraggiose" senza pensare alle responsabilità a cui possono andare incontro per accuse infondate.