"La NATO può accettare la Georgia contro sue regole per maggiori pressioni su Russia"

La NATO può ignorare le sue richieste per i Paesi candidati ed accogliere la Georgia per esercitare pressione sulla Russia, ha dichiarato a Sputnik oggi il membro della commissione Esteri della camera alta del Parlamento russo Oleg Morozov.

La Georgia potrebbe entrare nella NATO nel 2021, ha affermato il primo ministro Georgi Kvirikashvili.

"Non dipende dalla volontà della Georgia. Come è noto, secondo le regole della NATO, l'Alleanza Atlantica non accetta Paesi con problemi territoriali e conflitti militari irrisolti al suo interno. Qui c'è tutto", — ha osservato il politico.

Ma, viste le ultime tendenze nell'ordine mondiale, "potrebbero chiudere gli occhi per il bene di maggiori pressioni sulla Russia", ritiene il politico.

"Quindi formalmente è impossibile, ma se vincerà il desiderio di esercitare maggiori pressioni sulla Russia, troveranno una soluzione. Con la consapevolezza che la regione non sarà più sicura", — ha concluso Morozov.