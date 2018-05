Georgia svela possibili tempi di entrata nella NATO

In precedenza, i tempi previsti per l'adesione della Georgia all'alleanza non erano noti.

A detta sua la parte georgiana esprime la speranza che la comunità internazionale, in particolare l'Alleanza del Nord Atlantico, "troverà la forza per realizzare il consolidamento di questa importante decisione". Il Primo Ministro ha osservato che l'adesione alla NATO è importante per le necessità di rafforzare la sicurezza del paese.

"La Georgia sta lavorando quotidianamente per diventare un membro della comunità europea e di quella euro-atlantica", ha aggiunto.

Il Ministro degli Esteri georgiano Mikhail Janelidze, a sua volta, ha dichiarato che il paese continuerà a consultarsi con i partner e ad attuare le riforme per aderire alla NATO. Il Ministro di Stato per la riconciliazione e l'uguaglianza civile Ketevan Tsihelashvili ha espresso un parere simile.

"Il nostro obiettivi è che questo avvenga il prima possibile. Speriamo che il corso delle riforme e gli sforzi, che sono irrinunciabili nel corso di molti anni e hanno grande supporto da parte della popolazione, daranno i risultati proprio dal punto di vista dell'integrazione" ha aggiunto Tsihelashvili.

Nella metà di questa settimana il Segretario di Stato USA Mike Pompeo ha annunciato che gli USA lavorano per l'entrata della Georgia nella NATO.

In precedenza la Russia ha espresso le sue preoccupazioni in relazione all'approfondimento delle relazioni tra la Georgia e la NATO. Come ha osservato il Ministero degli Esteri russo, Mosca ha il diritto di adottare misure adeguate per rafforzare la sicurezza del paese.