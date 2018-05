Delegazione americana partirà per Singapore per preparare il vertice USA-Nord Corea

Dopo le minacce di "scenario libico" del vicepresidente americano Mike Pence in caso di mancata denuclearizzazione e la conseguente risposta stizzita della diplomazia nordcoreana, per le dichiarazioni ostili di Pyongyang Trump aveva annullato qualche giorno fa l'incontro con Kim Jong-un.

Allo stesso tempo Trump aveva aggiunto che di essere pronto ad incontrarsi con Kim Jong-un in futuro. A sua volta il ministero degli Esteri nordcoreano ha fatto sapere di essere pronto a svolgere il vertice in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

La squadra dell'amministrazione statunitense si recherà a Singapore per preparare il luogo dell'incontro tra i leader di Stati Uniti e Corea del Nord, ha detto la portavoce di Donald Trump Sarah Sanders.

"Una squadra della Casa Bianca si recherà a Singapore, come previsto, per organizzare i lavori preliminari se il vertice avrà luogo", ha detto ai giornalisti la rappresentante della Casa Bianca.