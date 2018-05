Altolà degli USA ad Assad: no ad operazione militare in zona de-escalation

Non ha specificato di quali segnalazioni in concreto si parli e quale operazione i militari siriani starebbero per preparare. Tuttavia ha fatto sapere che gli Stati Uniti "prenderanno misure drastiche in risposta alle violazioni".

"Mettiamo in guardia il regime siriano da ogni azione che potrebbe contribuire all'escalation del conflitto o mettere a repentaglio la tregua", ha detto la Nauert.

La zona di de-escalation a cui si riferisce la portavoce del Dipartimento di Stato è situata nei pressi del centro di Daraa.