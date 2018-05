"Per quanto riguarda le questioni geopolitiche, e in particolare il transito attraverso l'Ucraina, ho già detto e voglio ribadire: non abbandoneremo il transito attraverso l'Ucraina, se è economicamente fattibile. Siamo pronti per negoziare con i nostri partner ucraini", ha detto Putin.

Il Forum economico internazionale di San Pietroburgo SPIEF 2018 si terrà dal 24 al 26 maggio.