Trump accusa Kim Jong-un di annullamento dell’incontro

Durante un discorso alla Casa Bianca Trump ha definito l'annullamento del summit una sconfitta per la Corea del Nord e per altri paesi. Ha sottolineato che le forze armate degli USA sono pronte a reagire a qualsiasi, citazione, "trucchetto" della Corea del Nord, ricordando il significativo aumento nel finanziamento del settore della difesa. L'esercito americano, secondo il presidente, è più forte che mai.

Tuttavia, riguardo il rischio di una guerra con la Corea del Nord, Trump ha dichiarato che conta su una soluzione pacifica: "Vediamo come si svilupperanno gli eventi. Spero che continueremo il nostro lavoro e vedremo. Ma siamo in un'ottima posizione. Penso davvero che Kim Jong-un voglia fare ciò che è giusto, quindi spero che tutto funzioni".

Trump ha espresso la speranza che il vertice si svolgerà in futuro. Ha chiamato Kim Jong-un per fermare la repressione e per cambiare la politica in modo da migliorare le condizioni di vita del popolo coreano, e i coreani, secondo Trump, sono interessati a unire il paese sullo sfondo di completa denuclearizzazione.

Se il corso precedente continuerà, il presidente degli Stati Uniti minaccerà Pyongyang con le sanzioni più severe nella storia. "Se Kim Jong-un decide di iniziare un dialogo costruttivo, lo aspetterò" ha promesso Trump.

In precedenza, Pyongyang ha accusato Seoul e Washington dell'annullamento dei colloqui: l'indignazione della Corea del Nord è stata provocata dall'inizio delle esercitazioni congiunte USA-Corea. L'agenzia ufficiale della Corea del Nord, KCNA, ha riferito che tali azioni potrebbero portare alla cancellazione di riunioni al più alto livello. Tuttavia, questo mercoledì, Pyongyang ha annunciato la distruzione del suo sito di test nucleari: questo era uno dei requisiti degli Stati Uniti per continuare il dialogo.