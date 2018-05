Le Figaro: Macron incontrerà Putin nonostante i molti ostacoli

"I rapporti di lunga data tra le grandi potenze dovrebbero essere mantenuti con incontri regolari al più alto livello. Questo è il punto della visita di Emmanuel Macron a San Pietroburgo il 24-25 maggio", ha detto il commentatore di Le Figaro, Reno Gerard. Questo viaggio sarà una risposta alla visita di Vladimir Putin a Versailles, tenutasi il 29 maggio 2017 e programmata per il 300° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Russia e Francia. Come nota l'autore, nel corso della riunione imminente, i due leader hanno l'opportunità di rafforzare la cooperazione franco-russa nei settori culturali e scientifici, ma "migliorare le politiche e le relazioni economiche saranno molto più difficile" in quanto sulla strada per un avvicinamento tra i due paesi ci sono "molti ostacoli."

"Da un punto di vista strategico, l'obiettivo a lungo termine della Francia dovrebbe essere ovvio: mantenere la Russia in Europa, non spingerla verso l'Asia", ritiene il giornalista. Secondo Gerard, Russia e Francia dovrebbero "creare un blocco che possa parlare in ugual misura con la Cina, che non smette di affermare le sue ambizioni egemoniche". I piani a lungo termine della Cina spaventano la Russia, ma a breve termine apprezza questo "amico forte e affidabile, così diversa dall'Europa che mostra la solidarietà e l'indipendenza, il suo principale partner commerciale, che non legge la sua morale e non impone sanzioni" l'autore osserva.

Durante l'imminente incontro tra Putin e Macron, sono previste tre questioni politiche all'ordine del giorno: Ucraina, Iran e Siria.

Per quanto riguarda la crisi ucraina, la Russia ha accettato di schierare i "caschi blu" nel Donbass, ma non ha permesso loro di monitorare il confine russo-ucraino. L'Ucraina, a sua volta, ha rifiutato di approvare una legge che avrebbe fornito una completa autonomia culturale e linguistica al Donbass, e un'amnistia generale per i combattenti separatisti. Secondo l'autore, è inutile aspettarsi una qualche azione politica di Kiev in questa direzione fino alle elezioni presidenziali nel 2019 anno. "Ma se la Russia dovesse fare una mossa concreta per la restituzione della sovranità del Donbass a Kiev, i francesi potrebbero avviare la revoca delle sanzioni da parte dell'Unione Europea nel giugno 2018" scrive l'editorialista.

La Russia non appoggia l'idea dell'appartenenza dell'Ucraina alla NATO. Quindi, perché la Francia e la Germania non dovrebbero "scolpire nel marmo" il loro veto sull'adesione dell'Ucraina all'alleanza, tanto più che l'hanno già imposto nell'aprile 2008? Gerard suggerisce che Parigi e Berlino seguano l'esempio dell'Austria e stabiliscono la neutralità militare. L'incontro tra Putin e Macron non porterà a nessun cambiamento nella situazione con l'Ucraina. "Ma nulla impedisce ai due presidenti di prepararsi per il futuro!" osserva l'autore.

Per quanto riguarda la questione iraniana, qui, entrambi i leader saranno d'accordo con la necessità di preservare l'accordo nucleare firmato il 14 luglio 2015, da cui gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente, prevede l'osservatore. A breve termine, è probabile che le imprese francesi si sottomettano ai "dettami americani", poiché il loro commercio con gli Stati Uniti è incomparabilmente maggiore di quello con l'Iran. Tuttavia, Macron può presentare alla corte di Putin l'idea europea di finanziare il commercio con l'Iran attraverso la Banca europea per gli investimenti, un'organizzazione protetta dalle misure di ritorsione degli Stati Uniti, assume il giornalista.

Ma i disaccordi più significativi che attendono Macron e Putin riguarderanno la questione siriana, predice Gerard. "Dopo la chiusura della sua ambasciata a Damasco nel 2012, la Francia si è ritirata dal gioco", osserva l'autore. Oggi, questo paese partecipa al conflitto solo come alleato dei curdi della regione di Rojava, che gli USA hanno già concesso all'esercito turco ad Afrin. Allo stesso tempo, la Russia, "godendo del rispetto di tutti gli stati", è diventata una potenza "centrale" in Medio Oriente.